Saçlarını bağışladı 0:00 / 0:00

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'Ezel', 'Uçurum', 'Arıza' gibi dizilerde rol alan ve şu an 'Çukur'un kadrosunda yer alan oyuncu Kayhan Pinç, kemoterapi gören kanser hastası çocuklar için harekete geçti.

Farkındalık yaratmak istediğini belirten Pinç, saçlarını kanser hastası çocuklar için bağışladığını söyledi.

34 yaşındaki oyuncu, "Bu kampanyayı internette tesadüfen gördüm. Dizi projesi için saçımı kestirmem gerekiyordu ve o an dedim ki; saçım çöpe gideceğine hayırlı bir işe vesile olsun. Tedavi olan kardeşlerimize desteğe her zaman varım" diye konuştu.