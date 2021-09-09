Tartıştığı yengesini silahla öldürdü! 0:00 / 0:00

AA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Koçovası Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre H.B. (73) ile yengesi Mercan B. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI YENGESİNİ YARALADI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine H.B, yanındaki tabancayla Mercan B'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mercan B., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı H.B. ise olayda kullandığı tabancayla yakalanarak işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.