Kayın Narin için uzman görüşü: Köydeki tüm evler aranmalı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8'nci gününde. Diyarbakır Jandarma Komutanı, "Sonucu çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" dedi. Türkiye'nin merak ettiği Narin olayıyla ilgili değerlendirme yapan cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, mezradaki tüm evlerde Narin'e ait DNA bulgusu ve eşyası aranması gerektiğini belirterek "Baz kayıtları alınarak o bölgeye olay günü giriş ve çıkış yapan cep telefon kayıtlarına bakılmalı" ifadelerini kullandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8'nci gününde devam ediyor.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 11 bin dönümden fazla alan tarandı, ancak bir sonuç alınamadı. Bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım önemli bir açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" dedi.
"TÜM EVLER ARANMALI"
Türkiye’nin kilitlendiği bu olayla ilgili cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, bazı değerlendirmelerde bulundu. Birçok olaya bakan Bayram, Narin’in kaybolduğu bölgenin belli hanelerden oluşan bir köy olduğunu belirterek “8 yaşında bir kız çocuğunun şu ana kadar bulunamaması endişe vericidir. Basında takip ettiğim kadarıyla, jandarma ekipleri birçok araç üzerinde çalışma yapmış. Bazı kişilerin bilgisine başvurmuş. Yetkililer haber alınamayan küçük kızımızın başına her şey gelme ihtimalini düşünerek bazı çalışmaları yapmalıdır. Nedir bunlar? Bölgeye baktığımızda orası bir mezra köy. Köy kaç haneden oluşuyor, 80 ya da 100 haneden oluşuyor. Eğer bu evlerin tamamı aranmamışsa jandarma çok acil olarak savcının talimatıyla tüm evlerde titiz bir arama yapmalı” dedi.
"GEREKİRSE LUMİNOL ÇALIŞMA YAPILMALI"
Narin’in bir evde başına bir iş geldiyse o evde mutlaka iz olabileceğini belirten Bayram, “Evlerde şüphe çekecek bir durum var mı yok mu bakılmalı. Narin herhangi bir evde tutulmuşsa ona ait bazı bulgular kesinlikle bulunabilir. Böyle şüpheli bir durumda hemen luminol çalışma yapılmalı. Şüpheli görülebilecek kişilerin o gün giydiği kıyafetler incelenmek üzere alınmalı. Kıyafetler üzerinde küçük kızımıza ait bulgular aranabilir" şeklinde konuştu.
"YAKINLARI İNCELENMELİ"
Jandarmanın aile bireyleri dahil tüm yakınları da incelediğini düşündüğünü belirten Bayram, “Ailenin yakınları ile arası nasıl bilmiyoruz. Sorun yaşayan bir akrabası var mı yok mu? Varsa o kişilerin evleri iyi aranmalı incelenmeli. Küçük kızımıza cinsel istismar saldırısı da göz önünde düşünülerek, köyde sabıkalı veya yalnız yaşayan erkekler varsa da mutlaka iyice incelenmeli” dedi
BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPANLAR
Olay günü kimlerin nerede olduğuna dair bir çalışmanın yapılması gerektiğini de söyleyen cinayet uzmanı Bayram şöyle devam etti: "Olay günü o bölgeye giriş çıkış yapan kişilerin tespit edilmesi için cep telefonlarıyla ilgili baz kayıtları alınmalı. Bu da önemli bir çalışmadır. Kimlerin kullandığı cep telefonu o gün ya da daha sonra bölge dışına çıkmış veya bölgeye giren yabancı kimse var mı? Hepsine titizlikle bakılmalı. Tabi bu anlattıklarımızı belki gizlilik içinde yapılıyordur bilemiyoruz. Küçük kızımızın kaçırılması ihtimali üzerine bunların da yapılması gerekir. O köyde oturan herkesin kullandığı cep telefonlarının sinyal bilgilerinin incelenmesi önemli.”
"TANIDIK KAÇIRDIYSA DİKKAT EDİLMELİ"
Bayram, bu çalışmaların Narin’e yapılmış herhangi bir saldırı veya cinsel istismara yönelik çalışmalar olduğunu vurgulayarak, “Gördüğüm kadarıyla jandarma ekipleri elinden geleni yapıyor. Jandarmanın işi gerçekten çok zor ama üstesinden geleceklerini düşünüyorum. Dikkatli çalışma yapılmalı eğer küçük kızımız kaçırılmış ise ve bu tanıdık ise üzücü sonuçla karşılaşabiliriz. Çünkü Narin’in kendisini tanıdığını düşünerek onu serbest bırakacağını düşünmüyorum. Dere ve sazlık alanlar yeniden aranmalı. Daha önce bu tür bölgeye sahip yerlerde kayıp olan kişilerin, daha önce arandığı bölgede bulunduğunu görüyorduk. O yüzden o bölgenin bir kez daha aranması gerekiyor” dedi.
KAYIP NARİN SONUCA ÇOK YAKLAŞTIK
Çalışmalar devam ederken Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklamasında bulundu. Öte yandan Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününde 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Fotoğraflar: AA