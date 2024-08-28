Son dakika haberi Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklamasında bulundu. Öte yandan Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününde 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklamasında bulundu.
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