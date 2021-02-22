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Kayınpederi tarafından sara hastası damadın kandırıldığı iddiası

Sara hastası Yusuf Taşkın yıllarca çalışıp, çabalayıp bir ev satın aldı. İddiasına göre geçirdiği bir sara nöbeti sırasında kayınpederi tarafından kandırılıp evin tapusunu kaptırdı. Üstelik bir de eşi terk edince hem ailesinden hem de yuvasından oldu... Talihsiz adama bir de 11 bin liralık nafaka borcu geldi...

Kayınpederi tarafından sara hastası damadın kandırıldığı iddiası
HABERTURK.COM

Show Haber'den Hazan Kutsal'a yaşadıklarını anlatan Yusuf Taşkın, kayınpederinin daire alacağını söyleyerek kendisini kandırdığını iddia etti.

"Dişimden tırnağımdan kazanarak epilepsi hastası halimle çalışarak aldığım dairemi, kaynatam imza attırarak elimden alıyor" diye konuştu.

Yusuf Taşkın, 14 yıldır evli olduğu eşiyle Sakarya'nın Karasu ilçesinden ev almak istedi. Kayınpederi onu bir müteahhitle tanıştırdı.

Taşkın konuşmasını şöyle sürdürdü: Kaynatam benden alıyor. Oğlum faizsiz işlem sağlayacağız ver kartını sen her ay buraya taksit taksit ödeyeceksin, dedi...

11 BİN LİRALIK NAFAKA BORCU ÇIKINCA İCRALIK OLDU

İddiaya göre o müteahhit 2,5 yıl boyunca Taşkın'ın kredi kartından inşaat harcamaları yaptı. "İnşaat olarak malzeme aldıkları dokümanların hepsi buradadır" diye konuşan Taşkın, "Evin borcu bittikten sonra eşim benden boşanmaya çalışıyor. Ben de kabul ettim, anlaşmalı şeklinde boşanıp gitti"

Eşinden ayrılınca aldığı eve taşınmak istedi ancak evin tapusunun kayınpederinin üzerinde olduğunu öğrendi. Talihsiz adamın tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir de 11 bin liralık nafaka borcu çıktı, icralık oldu.

Show Haber "Hem dolandırıldım, hem eşim tarafından kandırıldım" diyen Yusuf Taşkın'ın kayınpederine ulaştı. Kayınpeder "Böyle bir şey yok, bu saygısızın tekidir. Git oğlum şikayet et, bildiğini yap" diye konuştu...

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