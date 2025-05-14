Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!

Kayseri'nin Develi ilçesinde, engelli kızı D.Ş'nin (25) nişanlısıyla kaçan anne Güldane Ş. (46) ve damat adayı Cuma D'nin (21) sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, dillendirilen iddialar ve şikayet sonrası İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı. Dosya yetkisizlik kararıyla Develi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

AA'daki habere göre engelli kızı D.Ş'nin nişanlısıyla kaçan anne Güldane Ş. ve damat adayı Cuma D'nin sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, bazı iddialar ve şikayet üzerine Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Güldane Ş. ve Cuma D. hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mağdur D.Ş, iddianamede yer alan ifadesinde, sanık Cuma D. ile geçen yıl nişanlandığını anlattı. Bir süre sonra nişanlısı ile annesi arasında samimiyet oluşmaya başladığını öne süren D.Ş, şunları kaydetti:

"SENİ ÖLDÜRÜRÜZ' DEYİP DARP ETTİLER"

"İkisinin yakınlaşmalarını babama söyleyeceğimi dile getirince annem Güldane ve Cuma bana 'Bizim dışarı gittiğimizi, ikimizin evde kaldığını asla babana söylemeyeceksin. Yoksa seni öldürürüz.' şeklinde sözler söyleyip, vücudumun çeşitli bölgelerine vurmak suretiyle beni darp etti. Bu şekilde sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu."

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İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Babası T.Ş'nin biriktirdiği altınların yatak odasındaki dolabın içinde olduğunu belirten D.Ş, "Annem Güldane'nin evden gitmesinden sonra altınların bulunduğu dolabın içini kontrol ettiğimizde, dağınık vaziyetteydi ve altınlar yerinde yoktu. Bana yönelik eylemde bulunan Güldane ve Cuma'dan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

BABA DA EŞİNDEN VE DAMATTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki T.Ş. (52) ifadesinde, evde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı sakladığı yerde göremeyince karakola müracaatla bulunduğunu, olayla nedeniyle de 2 sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İddianamede, zarar tespit tutanağında çalıntı iddiasında bulunulan eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğu belirtildi. Sanıklar Güldane Ş. ve Cuma D. ise suçlamaları kabul etmedi.