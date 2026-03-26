        Kayıp Alzheimer hastasının 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

        Kayıp Alzheimer hastasının 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bayramın 2'nci gününde evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Zeki Karakuş'un, arama çalışmalarının 5'inci gününde cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        5 gün sonra cansız bedeni bulundu

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bayramın 2’nci gününde evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Zeki Karakuş'un (71), arama çalışmalarının 5'inci gününde cansız bedeni bulundu.

        YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

        Yenidere Mahallesi’ndeki evinden 21 Mart günü çıkan ve bir daha geri dönmeyen Zeki Karakuş’tan haber alamayan yakınlarının ihbarı sonrası jandarma ve polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Mustafakemalpaşa Terminali ve çevresinde görüldüğü iddia edilen Karakuş'un, Alzheimer hastası olması nedeniyle yönünü bulmakta ve kendini ifade etmekte zorlanabileceği belirtildi. STK'lar ile mahalle halkının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamazken, dün saat 18.00 sıralarında iki vatandaş, Ada Bahçeleri mevki Mustafakemalpaşa Deresi kenarında yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gördü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan Zeki Karakuş olduğu belirlendi. Zeki Karakuş’un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

