Manyas Kocagöl Mahallesinde oturan balıkçı 43 yaşındaki Birol Dayı, 12 Şubat’ta 3 arkadaşıyla birlikte tekneleri ile göle balık avlamaya çıkmış, arkadaşları geri dönmüş ancak Dayı’dan haber alınamamıştı. Yapılan aramalarda 15 Şubat’ta Dayı’ya ait tekne ve balık ağları kıyıya 1.500 metre uzaklıkta, gölün içerisinde bulunmuş, ancak Dayı’ya ulaşılamamıştı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, dün Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerinin Manyas Gölü'nde yaptığı aramada 15.00 sıralarında Dayı’nın cansız bedeni bulundu. Aramalara JAK ekibinden 8 personel, 7 dalgıç ve 1 bot, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı devriyeleri, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisinden 5 dalgıç, Balıkesir İtfaiye Müdürlüğünden 7 personel, 5 dalgıç ve 2 bot, Balıkesir AFAD’dan 4 personel ve 1 bot, Balıkesir AKUT ve bölgedeki balıkçılar katıldı.