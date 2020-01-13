Mersin’in Tarsus ilçesinde balık tutmak için denize açılan ve sonrasında kendilerinden haber alınamayan 2 bekçi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, gece boyunca devam eden arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olan Oktay Avcı ile Ömer Özer isimli 2 bekçi, 11 Ocak 2020 tarihinde, Kulak Mahallesi sahilinden kayıkla denize açılmıştı. Denizde kaybolan bekçiler için Sahil Güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte bölgeye gelen bekçilerin yakınları da sahilde beklemeye devam ediyor.