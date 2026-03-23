Kayıp dağcı, çukur kazıp geceyi içinde geçirmiş!

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu'nu (53) arama ve kurtarma çalışmaları 2’nci günde sürüyor. Kayıp dağcının geceyi geçirmek için kazdığı belirlenen çukur ve sırt çantasıyla bazı kişisel eşyalarına ulaşılırken, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

DHA'nın haberine göre amatör dağcı Umut Tanrıkulu, önceki gün, Salihli'nin Burhan Mahallesi mevkisinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a ilerlemeye başladı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre sonra yönünü kaybettiği değerlendirilen Tanrıkulu, 112'yi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde sonlandırılan arama ve kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, Umut Tanrıkulu'nun kaybolduğu bölgede kazdığı çukura ulaştı. Tanrıkulu'nun derin bir çukur kazarak geceyi burada geçirdiği ardından da ilerlemeye devam ettiği öğrenildi. Çukurun yanında Umut Tanrıkulu'na ait sırt çantası ile kişisel eşyalarda bulundu. Tanrıkulu'nun ayrıca zirve tırmanışı sırasında sanal medya hesabından da canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

100 PERSONEL KATILDI

Sahada yürütülen arama çalışmalarına 100'ün üzerinde personelin yanı sıra yaklaşık 30 araç ve 5 dron ekibinin de destek verdiği bildirildi. Umut Tanrıkulu'un bulunması için dağlık ve ormanlık alanda çalışmaların devam ettiği bildirildi.