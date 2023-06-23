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Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

ABD Donanması tarafından tasarlanan çok gizli bir askeri arama sisteminin, Titanic'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltı Titan'ın patlaması olduğundan şüphelenilen bir sesi, kaybolmasından kısa bir süre sonra tespit ettiği ortaya çıktı.

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  • Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

    The Wall Street Journal'ın haberine göre, donanmanın Titan'la yaklaşık 2,7 kilometre derinlikte iletişimin kaybedildiği andan itibaren, ABD donanmasının denizaltına ait olabilecek sesleri dinlemeye başladığını ve "patlama" sesi olduğundan şüphelenilen sesi tespit ettiği belirtildi.
  • Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

    İsminin açıklanmasını istemeyen ABD savunma yetkilileri, denizaltının kaybolmasından kısa bir süre sonra bir patlama duyulduğunu kaydederek, sesin dün bulunan enkaz alanının yakınlarında duyulduğunu ve bulguların ABD Sahil Güvenlik yetkililerine bildirildiğini ifade etti.
  • Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

    Yetkililer ayrıca, duyulan sesin Titan'dan geldiğinden emin olunamadığını ancak yine de bu bilginin denizaltının bulunması için yürütülen arama- kurtarma çalışmalarına faydası olduğunu kaydetti.

    Sesin Titan'dan gelip gelmediğinden emin olunması için bir soruşturma yürütülmesi bekleniyor.
  • Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

    Güvenlik kaygıları sebebiyle adı açıklanmayan gizli askeri akustik arama sisteminin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında faaliyet gösteren düşman denizaltılarını saptamak için geliştirdiği ifade edildi.
  • Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

    5 kişinin öldüğüne inanılıyor

    Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

    Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu açıklanmıştı.
  • Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

    Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu açıklanmıştı.
  • Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

    OceanGate ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldığını ve içindeki 5 kişinin öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.
  • Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Kayıp denizaltıda yeni iddia: ABD Donanması 'patlama' sesini tespit etti

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