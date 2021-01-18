Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Ocak'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu . 200’ün üzerinde personelin katılımı ile gerçekleştirilen arama çalışmaları Samanlı Dağları, Sapanca Gölü çevresi ve Maşukiye bölgesinde devam ediyordu. Ekipler, kar kalınlığının 1, 5 metreye ulaştığı Kartepe’de, zorlu arazi koşullarında Tolun’un bulunması için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak kayıp doktor Uğur Tolun'un cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar...

KAYIP DOKTOR UĞUR TOLUN'UN CESEDİ BULUNDU!

Son edinilen bilgiye göre Kocaeli'nde özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun’un cansız bedenine ulaşıldı.

İHA'nın haberine göre, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun'un cansız bedeni, 200'ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde bulundu.

Tolun'un cansız bedeni, Derbent'te oturduğu sitenin yakınındaki menfezin altında aracının içerisinde bulundu. Tolun'un cansız bedeni yapılacak inceleme sonrasında morga kaldırılacak.

UĞUR TOLUN KİMDİR?

51 yaşındaki Uğur Tolun Kocaeli'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık alanında görev yapmaktaydı. 1987-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra 1995 - 2000 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji ana bilim uzmanlık eğitimi almıştır.

1994 – 1995 Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru

1995–2000 Kocaeli Ortopedi Ve Travmatolojı Ana Bilim Dalı

2000-2005 Ssk İzmit Bölge Hastanesi Ortoped İ Ve Travmatolojı Bölümü Uzman Doktor

2005 yılından beri Kocaeli’nde özel bir hastanede Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü’nde tam zamanlı Uzman Doktor olarak çalışmaktaydı.