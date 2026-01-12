Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kayıp Enes kimin yanında? | Son dakika haberleri

        Kayıp Enes kimin yanında?

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, 18 yaşındaki kayıp Enes'i arama çalışmaları devam etti. Anne Ayşe Arslan, oğlunun gönderdiği yeni görüntüyü izlerken gözyaşlarına boğuldu. Ayşe Arslan, Enes'in baskı altında olduğunu düşündüğünü ifade etti

        Giriş: 12.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 12.01.2026 - 20:44
        Kayıp Enes kimin yanında?
        Didem Arslan Yılmaz ve anne Ayşe Arslan, Enes’in gönderdiği videodaki dikkat çeken detayları masaya yatırdı. Anne Arslan, oğlunun normalde bu şekilde “asla” konuşmadığını vurguladı.

        ANNE VE OĞULUN YAZIŞMASI İLK KEZ EKRANDA

        Programda, Didem Arslan Yılmaz tarafından Ayşe Arslan’ın oğlu Enes ile 01.12.2025 ve 02.12.2025 tarihlerinde yaptığı yazışmalar da ilk kez ekranlara getirildi. Yazışmalarda Enes’in Suna’yı aradığı görüldü.

        Anne Ayşe Arslan’ın oğluna genellikle “Enes, dön. Neredesin? Gel oğlum.” şeklinde mesajlar attığı dikkat çekti. Ancak Enes’in bu mesajlara oldukça sınırlı yanıt verdiği, annesinin aramalarına ise geri dönüş yapmadığı ortaya çıktı.

        AMCA TEKİN’İN ŞOK SÖZLERİ: “CİNAYETİN EN ALASINI YAPARIM”

        Didem Arslan Yılmaz, suçlanan Fırat Çağın’ın amcası Tekin’in program ekibine sarf ettiği tehditkâr sözleri de ekranlara taşıdı. Amca Tekin’in bir gazeteciyi açık şekilde ölümle tehdit ettiği anlar izleyicilerle paylaşıldı.

