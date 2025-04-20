Kayıp helikopter pilotu ölü bulundu!

Denizli'de kötü koku ihbarı yapılan araçta, günlerdir kendisinden haber alınamayan kayıp helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu.

İHA'nın haberine göre eski eşine, yangın sezonunda görev yapacağı Denizli'den eşyaları almak için Isparta'ya döneceğini söyleyen pilot, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

15 NİSAN'DAN BU YANA HABER ALINAMIYORDU

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde helikopter pilotluğu yapan 44 yaşındaki B.K, geçen yıl olduğu gibi bu yangın sezonunda da Denizli Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevlendirildi. 11 Nisan Perşembe günü planlama yapmak için Denizli'ye gelen B.K, 15 Nisan Salı günü eşyalarını toparlamak için Isparta'ya döneceğini söyleyip izin aldı. Bu tarihten sonra mesai arkadaşları helikopter pilotundan bir daha haber alamadı.

ESKİ EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta'da polis karakoluna müracaat eden B.K'nın birlikte yaşadığı eski eşi A.B., eski eşi B.K'nın Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın pilotu olarak Denizli'ye çalışmaya gittiğini, en son Salı günü telefonla görüştüğünü ve Isparta'daki eve döneceğini söyleyerek telefonu kapattığını ve daha sonra eski eşine ulaşamadığını söyledi. İlk başta telefonu aradığında çaldığını ancak sonrasında kapalı olduğu için hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.