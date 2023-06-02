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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp kadının cansız bedeni bulundu
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Bodrum'da kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni su sarnıcında bulundu

Muğla'da, kayıp olarak aranan iki çocuk annesi Gülsüm Yavaş'tan acı haber geldi. Ekiplerin mahallelinin de desteği sürdürdüğü arama çalışmalarında Yavaş'ın cansız bedeni jandarma tarafından su sarnıcında bulundu

Kayıp kadının cansız bedeni bulundu
DHA

Muğla'da kayıp olarak aranan Gülsüm Yavaş'ın (57), su sarnıcında cansız bedeni bulundu.

Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Osman Yavaş, önceki akşam birlikte uyuduğu eşi Gülsüm Yavaş'ın sabaha karşı yanında olmadığını fark etti.

Çevrede arama yapan Osman Yavaş, eşine ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, 2 çocuk annesi Gülsüm Yavaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Drone destekli arama yapan ekiplere, mahalleli de destek verdi.

SU SARNICINDA BULUNDU

Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, saat 01.00 sıralarında, Etrim Beylik Ovası mevkisinde Gülsüm Yavaş'ı su sarnıcında hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin kontrolünde, Gülsüm Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yavaş'ın vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmadı.

Savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yavaş'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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