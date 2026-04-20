TV'de ilk kez! Kayıp Kamyon filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kayıp Kamyon ne zaman çekildi?
Kayıp Kamyon filmi, sinema perdesinin ardından 20 Nisan Pazartesi akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan oturmaktadır. Kuşak çatışmalarını, kalplere dokunacak bir anlatımla ele alan film, 2024 yılında vizyona girdi. Peki, Kayıp Kamyon filminin konusu nedir? Kayıp Kamyon oyuncuları kimler? İşte Kayıp Kamyon filminin konusu ve oyuncuları...
Başrollerinde Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Savaş Özdemir, Gözde Çığacı ve Engin Hepileri'nin yer aldığı Kayıp Kamyon filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede - torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca traji - komik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da ele alınıyor.
KAYIP KAMYON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Emekli bir zabıta memuru olan Vasıf, kızı ve damadını trajik bir trafik kazasında kaybettikten sonra torunu Zeynep’in bakımını üstlenir.
Büyük bir yas tutan Zeynep, içine kapanmış ve dedesiyle arasındaki bağları kopma noktasına getirmiştir.
Vasıf, kendi üzerine kayıtlı olan ve yıllardır unutulmuş eski kamyonunun 10 yıllık vergi borcu olduğunu öğrenir. Bu borç krizi, Vasıf ve en yakın dostu Fehmi’yi, yanlarına Zeynep’i de alarak bir yolculuğa çıkmaya zorlar.
Bu yolculuk sadece bir borcu ödeme çabası değil, aynı zamanda geçmişle hesaplaşma ve aile bağlarını yeniden kurma mücadelesine dönüşür.
KAYIP KAMYON OYUNCULARI KİMLER?
Ülkü Hilal Çiftçi. Zeynep.
Gözde Cigaci. Neriman.
Yetkin Dikinciler. Fehmi.
Engin Hepileri. Kakac Hasan.
Yasar Karakulak. Faruk.
Funda Kayacik. Guler.
Zeynep Köse. Nuray.
Çisel Ocak. Vergi Memuru.
Ada Yarar. Merve
Bülent Emin Yarar. Vasif