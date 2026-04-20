        Haberler Bilgi Magazin Kayıp Kamyon filminin konusu nedir? Kayıp Kamyon filmi oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? TV'de ilk kez!

        TV'de ilk kez! Kayıp Kamyon filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kayıp Kamyon ne zaman çekildi?

        Kayıp Kamyon filmi, sinema perdesinin ardından 20 Nisan Pazartesi akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan oturmaktadır. Kuşak çatışmalarını, kalplere dokunacak bir anlatımla ele alan film, 2024 yılında vizyona girdi. Peki, Kayıp Kamyon filminin konusu nedir? Kayıp Kamyon oyuncuları kimler? İşte Kayıp Kamyon filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 21:07 Güncelleme:
        Başrollerinde Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Savaş Özdemir, Gözde Çığacı ve Engin Hepileri'nin yer aldığı Kayıp Kamyon filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede - torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca traji - komik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da ele alınıyor. Peki, Kayıp Kamyon filminin konusu nedir? Kayıp Kamyon oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        KAYIP KAMYON FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Emekli bir zabıta memuru olan Vasıf, kızı ve damadını trajik bir trafik kazasında kaybettikten sonra torunu Zeynep’in bakımını üstlenir.

        Büyük bir yas tutan Zeynep, içine kapanmış ve dedesiyle arasındaki bağları kopma noktasına getirmiştir.

        Vasıf, kendi üzerine kayıtlı olan ve yıllardır unutulmuş eski kamyonunun 10 yıllık vergi borcu olduğunu öğrenir. Bu borç krizi, Vasıf ve en yakın dostu Fehmi’yi, yanlarına Zeynep’i de alarak bir yolculuğa çıkmaya zorlar.

        Bu yolculuk sadece bir borcu ödeme çabası değil, aynı zamanda geçmişle hesaplaşma ve aile bağlarını yeniden kurma mücadelesine dönüşür.

        KAYIP KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

        Ülkü Hilal Çiftçi. Zeynep.

        Gözde Cigaci. Neriman.

        Yetkin Dikinciler. Fehmi.

        Engin Hepileri. Kakac Hasan.

        Yasar Karakulak. Faruk.

        Funda Kayacik. Guler.

        Zeynep Köse. Nuray.

        Çisel Ocak. Vergi Memuru.

        Ada Yarar. Merve

        Bülent Emin Yarar. Vasif

        Kazada hayatını kaybeden Beyza Nur, doktormuş

        İZMİR'in Menderes ilçesinde, kullandığı otomobilin beton bariyerlere çarpıp, alev alması sonucu hayatını kaybeden Beyza Nur Pürmüs'ün (25), Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı belirtildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş