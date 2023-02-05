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Dünyanın en önemli metropol şehirlerinden biri olan İstanbul, renkli ve tarihi değerlerin merkezi dışında, birçok suç dünyasını içinde barındıran bir şehir. Cinayet ve gasp gibi önemli suçların dışında dolandırıcılık, sahtecilik ve yankesicilik gibi suçlar da yer alıyor. Bunlardan biri olan 17 yıl önce yaşanan sahtecilik suçu, film senaryolarını aratmayan bir hayat hikayesini ortaya çıkarmasıyla sonuçlanan inanılmaz olaydı. SIRADAN BİR ŞİKAYET Yıl 2006, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde her zamanki gibi hareketlilik vardı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büronun adı, Gayrettepe’de polisin diliyle ‘Üçüncü kısım” diye geçerdi. Asayiş Şube Müdürlüğü binasında içeri girdiğinizde bir kat çıkıyorsunuz ve hemen ilk katta bu kısımla karşılaşıyordunuz. Burası yankesiciler ve dolandırıcıların korkulu rüyasıydı. O gün gelen şikayet dilekçelerinden biri için görevlendirilen polis memuru Erol Sefer, onun ekibi için sıradan ve çok basitçe çözülebilecek bir dosyayı ele aldığını düşündü. “KARŞIMIZDA BİR DOLANDIRICI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK” Şikayet dilekçesini okuyan Erol Sefer, mağdurun kaybettiği kimliğiyle ilgili sorunlar yaşadığını belirterek “Mağdur şikayet dilekçesinde. Kimliğini kaybettiğini ve yeni kimlik çıkartınca kimliğinde evli olduğunu görüyor. Aslında mağdur bekar. Ama nüfus müdürlüğündeki kayıtlarda evlendiği görülüyor. Biri bu kişinin kimliğini kullanarak evlenmişti. Ayrıca mağdur adına kredi kartı da çıkartmıştı. Biz karşımızda bir dolandırıcı olduğunu düşündük. Şüpheliyi bulup gerekli adli mercilere teslim edecektik işimiz buydu.” dedi.

ADIM ADIM ARAŞTIRILDI Kimliği çıkartan sahtekarın peşine düşen Sefer ve ekibi, bu kişinin önce hangi nüfus müdürlüğünde kimlik çıkarttığına baktı. Adım adım araştırmaya başlayan Sefer “Biz önce bu kişinin kimlik çıkarttığı nüfus müdürlüğünü bulduk. Tabi o dönemler güvenlik kamerası olmadığı için kameralara bakıp da kimin kimlik çıkarttığını göremedik. Bu baya gerçek kimlik çıkartmış ve evlenmiş” ifadelerini kullandı. "NİKAHIN KIYILDIĞI YERİ BULDUK" İlk başta sıradan gibi görülen iş giderek farklılaşıyordu. Polis memuru Erol Sefer ve ekibi dolandırıcılık konusunda uzman bir ekipti. Birçok olayı çözmüşlerdi. Bu olay için de çalışmalarını derinleştiren Sefer “Mağdur Mehmet’in kimliğini çıkartan kişinin hangi nikah dairesinde nikahının kıyıldığını da bulduk. Bu kişinin kimlik almak için hangi muhtarlıktan evrak aldığını bir bir ortaya çıkardık. Kredi kartını hangi bankadan aldığını tespit ettik. Ve adresini bulduk.” dedi. “KARŞIMIZDA İKİ MEHMET VARDI” Adresi bulduklarını anlatan Sefer, “Şüphelinin çalıştığı iş yerini de bulduk. Ev adresi bankada ve muhtarlıkta alınan evraktaki adres çıktı. Hani dolandırıcı olsa başka adrese kaçması lazımdı. Ama aynı yerde yaşıyordu. Biz gözaltına aldığımızda üzerindeki kimlikte Mehmet T. yazıyordu. Biz kendisini şubeye götürdük. Şüpheli ise kalktı bize kendisinin gerçek adının Mehmet T. olduğunu söyledi. Karşımızda iki Mehmet vardı. Ve bunlardan hangisi doğruyu söylüyordu. Bizim işimiz tüm gerçekler neyse ortaya çıkartmaktır. Geride bir soru işareti bırakmamamız gerek” şeklinde konuştu. “BABALARIN İSMİ AYNI” Her şey bundan sonra olanlarla şaşkınlık yaratacaktı. Film gibi diyeceğimiz olayın ilk perdesi aralanmaya başlanmıştı. Karşılarında iki Mehmet olduğunu söyleyen iki kişi vardı. Bu durumun çözülmesi gerektiğini anlatan Sefer, şöyle devam etti: “Gözaltına aldığımız kişi kimlikteki babasının isminin doğru olduğunu söyledi. Baktık ikisinin babasının ismi aynı. Bunda bir iş vardı.” “HİKAYESİNİ DİNLEDİK” Polis memuru Sefer ve ekibi, bu karışıklığı gidermek için, gözaltına alınan Mehmet T. kimdi, nasıl Mehmet T. olmuştu, bu sorulara cevap almak için şüpheliyi karşılarına oturttu. Karşısındakini o an bir şüpheli olarak görmeyen Sefer “Oğlum rahat ol dedim seni şüpheli olarak görmüyorum, Hayatını bana anlat dedim.” dedi. Sefer’in bu sorusuna karşılık Mehmet T., gözyaşları içinde hayatını şöyle anlattı: “Gerçek annemi hiç görmedim kim olduğunu da bilmiyorum. Ben babamın yanında büyüdüm. Kimliksiz büyüdüm. Bana Ahmet diyorlardı. İsmimi Ahmet biliyordum. Babam 2000 yılında bir trafik kazası geçirdi. Ve bu trafik kazasında iki bacağı kangrenden dolayı kesildi. Çalışarak babama baktım. 2001 yılında babama “Baba evleneceğim benim kimliğim bile yok ne yapacağım.” dedim. Babam da “Oğlum senin adın Mehmet T., git muhtarlığa belge al, nüfus müdürlüğünden bu isme kimlik çıkartırsın. Bu isim kayıtlı” dedi. Bunun üzerine muhtarlıktan bu isme belge alarak Nüfus Müdürlüğü’nde bu isme kimlik çıkarttım. Babam o yıl öldü. Bende 2003 yılında evlendim. Bir kızım var” dedi.