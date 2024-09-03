Narin bulundu mu, son durum ne, tutuklanan amcanın ifadesi ne oldu? Kayıp Narin Güran kimdir?
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran son dakika gelişmeleri ile gündemde yer alıyor. 8 yaşındaki Narin'in amcası Salim Güran, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan son gelişmesinin ardından tüm Türkiye Narin'in bulunup bulunmadığını merak ediyor. Ekiplerin il ve ilçede araması devam ediyor. Peki Kayıp Narin bulundu mu, son durum nedir, tutuklanan amcanın ifadesi ne oldu? Narin Güran kimdir?
Türkiye’nin gözü kulağı kayıp Narin’in son dakika haberlerine çevrildi. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarında 13'üncü güne girildi. Bugün de ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Amcanın neden tutuklandığına dair canlı yayında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Narin'e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Peki Kayıp Narin bulundu mu, olayı ne, son durum nedir, tutuklanan amcanın ifadesi ne oldu? Narin Güran kimdir?
NARİN GÜRAN OLAYINDA SON DURUM
Son dakika: 13 gündür kayıp olan Narin'in gözaltına alınan amcası 2 Eylül'de tutuklandı.
Amcanın neden tutuklandığına dair canlı yayında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Narin'e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı.
Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin'in canlı olarak bulunması" ifadelerini kullandı.
NARİN GÜRAN KİMDİR?
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 14 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın arama çalışmalarında yeniş bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 Eylül’de Narin'in amcası S.G.tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.
Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.