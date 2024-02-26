Kayıp Nuran'ın babası: Damadım yaptı

Kızı ilk kaybolduğunda, Savaş ve ailesinin sözlerine inanarak ifade verdiğini ve kızının o gece köyden çıkan arabalardan biriyle gittiğini sandığını belirten baba Kemal, damadını suçladı.

Kızına ne yaptıysa damadı Savaş’ın yaptığının altını çizen baba Kemal “Kızımı ya para için ya da başka kadın için yok etti!” dedi.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Nuran’ın kaybolduğu gün öğle saatlerinde yaylaya çıktığını iddia eden kocası Savaş ve yanında olduğunu söylediği amca Emir’le ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Amca Emir’in, HTS kayıtlarına göre Savaş’ın yaylada olduğu sabah saatlerinde köyde olduğu ortaya çıktı.

Olay günü sabah saatlerinde nerede olduğunu hatırlamadığını ifade eden amca Emir ise Didem Arslan Yılmaz’ın “Saat 15.30’u nasıl hatırlıyorsunuz?” sorusuna ise “Olayla ilgili olduğu için” cevabını verdi.