Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp Nuran'ın babası: Damadım yaptı

        Kayıp Nuran'ın babası: Damadım yaptı

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 3 yıl önce kaybolan Nuran B.'nin babası Kemal A. ilk kez canlı yayına bağlandı, iddiaları stüdyoyu karıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 22:32 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Nuran'ın babası: Damadım yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızı ilk kaybolduğunda, Savaş ve ailesinin sözlerine inanarak ifade verdiğini ve kızının o gece köyden çıkan arabalardan biriyle gittiğini sandığını belirten baba Kemal, damadını suçladı.

        Kızına ne yaptıysa damadı Savaş’ın yaptığının altını çizen baba Kemal “Kızımı ya para için ya da başka kadın için yok etti!” dedi.

        YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan, Nuran’ın kaybolduğu gün öğle saatlerinde yaylaya çıktığını iddia eden kocası Savaş ve yanında olduğunu söylediği amca Emir’le ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

        Amca Emir’in, HTS kayıtlarına göre Savaş’ın yaylada olduğu sabah saatlerinde köyde olduğu ortaya çıktı.

        Olay günü sabah saatlerinde nerede olduğunu hatırlamadığını ifade eden amca Emir ise Didem Arslan Yılmaz’ın “Saat 15.30’u nasıl hatırlıyorsunuz?” sorusuna ise “Olayla ilgili olduğu için” cevabını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!