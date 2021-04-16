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Babayı kahreden ziyaret! Kayıp oğlunu mezarlıkta ölü buldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Muammer Metin, dua etmek için aile mezarlığına giden babası tarafından mezarlar arasında ölü halde bulundu

Kayıp oğlunu mezarlıkta ölü buldu
İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür kayıp olan Muammer Metin (36),babası tarafından mezarlıkta ölü halde bulundu.

Babayı kahreden olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Bahçeşme Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Üç gündür kayıp Muammer Metin'den (36) haber alamayan ailesi, bulunması için yakınlarına haber verdi. Metin'i her yerde arayan babası ise dua etmek için Bağçeşme'de bulunan aile kabristanlığına gitti.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Kabristanlıkta dolaşan baba, 3 gündür haber alamadıklarını oğlu Muammer Metin'i mezarlar arasında kanlar için hareketsiz yatarken buldu. Babanın feryadı üzerine olay yerine gelen vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ AY ÖNCE ÇOCUĞUNU KAYBETMİŞ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen Muammer Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yedi ay önce çocuğunu kaybettiği öğrenilen ve borcu nedeniyle tehdit edildiği iddia edilen Metin'in cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde durulan olay hakkında inceleme başlattı.

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