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        Haberler Gündem Güncel Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Necip Erbaş'ın cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:14 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:41
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        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
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        Osmaniye'de 3 Temmuz günü Kadirli'deki evinden çıkıp, bir daha dönmeyen Necip Erbaş'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        Erbaş'ın 6 gündür kayıp olarak arandığı sırada, Kadirli- Andırın karayolu Yenigün köyü yakınlarında vatandaşlar, gece saatlerinde bir erkek cesediyle karşılaştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi, cesedin kayıp Erbaş'a ait olabileceği ihtimaline karşı yakınlarına haber verdi.

        Bölgeye gelen Erbaş'ın yakınları, cesedi teşhis etti. Olay yerindeki incelemenin ardından Erbaş'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Erbaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlikle kazanacak.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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        #kayıp haberleri
        #Osmaniye
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