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        Haberler Gündem Kayıp Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni bulundu - En Son Haberler

        Kayıp Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız Porsuk Çayı’nda ellerinden iple bağlanmış halde bulundu

        Bir süredir aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu'nun ölümü ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'cinayet' soruşturması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:05 Güncelleme: 01.07.2024 - 21:06
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        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
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        Eskişehir’de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda; ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu. Başsavcılık 'cinayet' soruşturması başlattı.

        UZUN ZAMANDIR ARANIYORDU

        Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi bölgesine yoğunlaştı.

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        ELLERİ İPLE BAĞLI CESEDİ BULUNDU

        Polis ekiplerince bölgede yapılan aramalarda Prof. Dr. Karasu’nun Porsuk Çayı’nda cesedi bulundu. Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu’nun ölümü ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘cinayet’ soruşturması başlatıldı. Porsuk Çayı’ndan çıkarılan Karasu’nun cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        #Prof. Bekir Karasu
        #haberler
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