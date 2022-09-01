2022 KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) için İçişleri Bakanlığı tarafından 100 kadro sayısının 200 olarak artırılması nedeniyle sınava 01 – 08 Eylül 2022 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır."

Adaylar, sınava başvurularını elektronik ortamda 01 Eylül 2022 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Başvuru işlemi 08 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Geç Başvuru Günü 15 Eylül 2022 tarihidir.

Sınava 02-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında başvuru yapan ve sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayan adayların başvuruları geçerli olduğundan bu durumdaki adayların sınava yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir."