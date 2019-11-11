SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

Kaymakamlık soru ve cevapları yayımlandı. Öğrenciler 2019 Kaymakamlık sınav soru ve cevaplarını merak ediyorlardı. Artık ÖSYM'nin sitesinden soru ve cevaplara ulaşabilirler.

2019 KAYMAKAMLIK GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2019-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunuldu.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 11 Kasım 2019 tarihinde saat 14.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI

Kaymakamlık sınav sonuçları 4 Aralık 2019 tarihinde açıklanacaktır.