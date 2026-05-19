Kayseri Büyükşehir'den bisiklet turu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. Bisiklet turu, RHG Enertürk Enerji Stadyumu otoparkında başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın startını verdiği turda, vatandaşlar yaklaşık 7 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına yakışır şekilde spor yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Bisiklet kültürünün her geçen gün arttığını vurgulayan Büyükıkılıç, şunları kaydetti: "2029 Dünya Spor Başkenti olan Kayserimize yakışan bir anlayış içerisinde, bisiklet kültürü olan bu güzel şehrimizde, bisikleti teşvik eden, sağlıklı bir şekilde gençlerimizin yetişmesini sağlamak adına bu tür etkinlikleri yapan Spor AŞ'mizin kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Kayserimiz, bisiklet kültürüne yatkın ve uygun bir şehir. Son süreçte açmış olduğumuz yollarda mutlaka bisiklet yolu yapıyor, konforunuzu sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz."