        Kayseri'de 1,2 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Kayseri'de polisin düzenlediği 2 farklı operasyonda 1,2 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 00:23 Güncelleme: 12.02.2026 - 00:23
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirip, ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen iki farklı eş zamanlı operasyonda Ü.A. (48), Ö.Y. (28) ve A.Y. (25) yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        İki bakanlıkta devir teslim

        İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, görevi İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye devretti. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devretti.

        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
