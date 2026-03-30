Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de iki kez alkollü yakalanan sürücüye 275 bin lira ceza! | Son dakika haberleri

        Kayseri'de iki kez alkollü yakalanan sürücüye 275 bin lira ceza!

        Kayseri Talas'ta cezaevinden izinli çıkıp, yaklaşık 2 saat arayla farklı araçlarla 2 kez alkollü yakalanan sürücüye 275 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 06:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki kez alkollü yakalanan sürücüye 275 bin lira ceza!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Talas ilçesi Atatürk Bulvarı’nda gece saat 02.00 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen U.E'nin kullandığı aracı durdurdu.

        DHA'nın haberine göre; yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü U.E'ye "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin TL ceza uygulanarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

        2 SAAT SONRA BAŞKA BİR ARAÇLA CEZA YEDİ

        Öte yandan polis ekipleri, Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri başka bir otomobili durdurdu.

        Yaklaşık 2 saat önce denetim noktasında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edilen sürücüye, "2'nci kez alkollü araç kullanmak", "sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 250 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konuldu.

        Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen U.E'ye toplam 275 bin TL ceza uygulandı. Polis merkezine götürülen U.E. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "İsrail'de otoparklar sığınak oldu"

        İran füzeleri nedeniyle İsrail'de birçok kişi yeraltına indi

        #kayseri
        #Talas
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı