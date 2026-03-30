Kayseri'de iki kez alkollü yakalanan sürücüye 275 bin lira ceza!

Talas ilçesi Atatürk Bulvarı’nda gece saat 02.00 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen U.E'nin kullandığı aracı durdurdu.

DHA'nın haberine göre; yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü U.E'ye "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin TL ceza uygulanarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

2 SAAT SONRA BAŞKA BİR ARAÇLA CEZA YEDİ

Öte yandan polis ekipleri, Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri başka bir otomobili durdurdu.

Yaklaşık 2 saat önce denetim noktasında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edilen sürücüye, "2'nci kez alkollü araç kullanmak", "sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 250 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konuldu.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen U.E'ye toplam 275 bin TL ceza uygulandı. Polis merkezine götürülen U.E. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.