Kayseri'de 4 çocuk annesi kadın, kocasını öldürüp kendi canına kıydı
Kayseri'de bir kişi, 4 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 15:49
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
İHA'daki habere göre olay; Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana geldi. D.B., 4 çocuk annesi eşi D.B.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla kendisine de ateş etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KADIN DA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde D.B.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, cansız bedenler incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
