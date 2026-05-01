Kayseri'de 4 çocuk annesi kadın, kocasını öldürüp kendi canına kıydı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İHA'daki habere göre olay; Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana geldi. D.B., 4 çocuk annesi eşi D.B.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla kendisine de ateş etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN DA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde D.B.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, cansız bedenler incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.