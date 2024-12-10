Kayseri'de avladığı domuzu otomobilin arkasında sürükleyen şüpheli yakalandı

Kayseri-Malatya yolunda bir kişi, iddiaya göre avladığı domuzu otomobilinin arkasına bağlayarak metrelerce ilerledi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

DHA'nın haberine göre; yapılan inceleme sonucunda şüphelinin Ö.M. olduğu tespit edildi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "Olayı gerçekleştiren Ö.M. isimli şahıs ekiplerimizce yakalanmış, yapılan araştırmada şahsın aracının arka kısmına bağlayarak bir hayvanı taşıdığı ve ahıra götürdüğü anlaşılmış, ölü bir domuz ahır içerisinde bulunmuş ve gerekli tetkikler yapılmak üzere muhafaza altına alınmış, ölüm sebebinin anlaşılması için ilgili birimler ile koordine kurulmuştur. Ö.M. isimli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.