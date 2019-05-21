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Kayseri'de dev operasyon! Terör örgütü DEAŞ şüphelisi 10 kişi gözaltında!

DHA

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü Irak, 6'sı Suriye uyruklu 10 şüpheli terörle mücadele polislerince gözaltına alındı. 10 şüpheli sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü

Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü içerisinde eylemsel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine şafak vakti baskın düzenlendi.

4' IRAK, 6'SI SURİYE UYRUKLU

DHA'da yer alan habere göre Irak uyruklu  S.E.Ç., Y.Ç., S.Ç. ve R.A.  ile Suriye uyruklu  M.A.H., A.E.A., M.S.E., A.S.A., Y.E.A. ve B.A. gözaltına alındı. 10 şüpheli sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü.

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