Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü içerisinde eylemsel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine şafak vakti baskın düzenlendi.
4' IRAK, 6'SI SURİYE UYRUKLU
DHA'da yer alan habere göre Irak uyruklu S.E.Ç., Y.Ç., S.Ç. ve R.A. ile Suriye uyruklu M.A.H., A.E.A., M.S.E., A.S.A., Y.E.A. ve B.A. gözaltına alındı. 10 şüpheli sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü.
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