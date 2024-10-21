Kayseri'de evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Giriş: 21.10.2024 - 22:08 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:09
Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki evinde kardeşiyle oynayan M.K. bir anda fenalaştı.
Anne G.K'nin haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından M.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ