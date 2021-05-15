Kayseri'de silahlı kavga: 5 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde bir araya gelen 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya geldi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralanan M.Ç, A.I, O.A, Ş.M. ve A.O.G. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.