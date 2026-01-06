Kayseri'de iş yerinde hırsızlık: 2 tutuklama

Kağıthane'de inanılmaz kurtuluş kamerada: İki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Kağıthane'de etkili olan kar yağışı sonrası yokuş aşağı kayan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)