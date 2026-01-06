Habertürk
        Kayseri'de iş yerinde hırsızlık: 2 tutuklama

        Kayseri'de iş yerinde hırsızlık: 2 tutuklama

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin bahçesinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 05:29 Güncelleme: 06.01.2026 - 05:29
        Kayseri'de iş yerinde hırsızlık: 2 tutuklama
        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şeker Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinden 500 kilogram ağırlığındaki hurda malzemenin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarından topladıkları 75 saatlik görüntü kayıtlarını inceleyerek zanlıların adreslerini tespit etti.

        Yapılan operasyonda İ.E. (29) ile A.E. (23) gizlendikleri evde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        Kağıthane'de inanılmaz kurtuluş kamerada: İki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu

        Kağıthane'de etkili olan kar yağışı sonrası yokuş aşağı kayan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA) 

        #kayseri
        #haberler
        #Son dakika haberler
