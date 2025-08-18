Habertürk
        Kayseri'de kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Güncel haberler

        Kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

        Kayseri'de Erciyes Dağı'nda çadırda kalan evli çift, karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

        Giriş: 18.08.2025 - 00:43 Güncelleme: 18.08.2025 - 00:43
        Kaldıkları çadırda zehirlenen çift öldü
        Tekir Yaylası'ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda kalan Mustafa K. (47) ve eşi Fatmagül K'den (46) haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine çadıra giden ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

