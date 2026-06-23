Kayseri'de kaza sonrası saldırıya 405 bin lira ceza!
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza uygulandı
Giriş: 23 Haziran 2026 - 01:31 Güncelleme:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir sosyal medya platformu üzerinden "Cengiz Topel Caddesi'nde maddi hasarlı kaza ve akabinde trafikte saldırı" konulu paylaşım üzerine ekipler harekete geçti.
AA'nın aktardığı habere göre, saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsüne kısa sürede ulaşan ekipler sürücüye 405 bin lira ceza uygularken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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