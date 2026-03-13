Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Kayseri'de "miçing" ayini düzenlendi

        Kayseri'de "miçing" ayini düzenlendi

        Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği "miçing ayini" yapıldı. Ayine çoğunluğu İstanbul'dan gelen Ermeni asıllı Türk vatandaşları katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 18:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "miçing" ayini düzenlendi

        Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği "miçing ayini" yapıldı. Caferbey Mahallesi'ndeki kilisede gerçekleştirilen ayine çoğunluğu İstanbul'dan gelen Ermeni asıllı Türk vatandaşları katıldı.

        Maşalyan'ın yönettiği ayine katılanlar, mum yakarak dua etti. Ayinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Maşalyan, her yıl Anadolu'ya ibadet gezisi düzenlediklerini, yarın İskenderun'daki kilisede olacaklarını söyledi.

        İstanbul'dan gelen ekiple bu yolculuğu gerçekleştirdiklerini belirten Maşalyan, bu yıl da ibadetlerini gayet güzel ve huzurlu şekilde yaptıklarını, Kayseri'de atalarının geçmişini yad ettiklerini, onların katkılarını hatırladıklarını anlattı.

        Kayseri'deki kilisenin önemine dikkati çeken Maşalyan, "Sayın Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Valimiz Gökmen Çiçek ile yaptığımız görüşmemizde de kendileri bunun önemini gayet iyi anlıyor. Ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin sözünü verdiler. Bu mabedin bazı teknik sorunları var, rutubet alıyor, yağmurlara karşı erimekte olan bir mabet. Eminiz ki önümüzdeki günlerde bunun önlemi alınır" diye konuştu.

        Bir gazetecinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sorması üzerine Maşalyan, insanlık tarihinin çok sayıda vahşeti barındırdığını, masumların cezalandırıldığını ve yine böyle bir savaşla karşı karşıya olunduğunu dile getirerek, "Savaşmak, kolaymış gibi görünüyor ama savaşın içinde insanlar barışın değerini anlıyor. Tanrı, ülkemizi bu gibi anlamsız savaşlardan ve çatışmalardan korusun" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
