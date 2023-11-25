Kayseri'de Suriyeli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü
Kayseri'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
Kayseri'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü. Polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın son katında meydana geldi.
SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Suriye uyruklu M.A. ve A.A, ismi öğrenilemeyen kişiler tarafından tabancayla vuruldu.
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi M.A. ve A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.