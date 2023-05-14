Kayseri Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kayseri Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Kayseri başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kayseri Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kayseri seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kayseri Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.80 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:48 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.5 oldu. Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 560.370 oyla yüzde 63.41 - Kemal Kılıçdaroğlu: 242.227 oyla yüzde 27.41 - Sinan Oğan: 77.830 oyla yüzde 8.81 - Muharrem İnce: 3.268 oyla yüzde 0.37 oy aldı.



Kayseri 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kayseri Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.73 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:48 itibarıyla yüzde 95 oranında açıldı. 2023 Kayseri milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 565.641 oyla yüzde 65.3 - Millet İttifakı: 233.764 oyla yüzde 26.99 - Ata İttifakı: 25.614 oyla yüzde 2.96 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 9.680 oyla yüzde 1.12 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 774 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 22:48 itibarıyla 2023 Kayseri milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

