10 kadın kurtarıldı! 3 kişi tutuklandı!
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda fuhuş yaptırılan 10 kadın kurtarılırken, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
Kayseri'de edinilen bilgiye göre şehirde fuhuş yapan, fuhşa zorlayan, teşvik, Aracılık veya yer temin eden şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İHA'daki habere göre operasyonda Ç.H.(43), B.B.(28), S.K.(25), R.K.(36), R.B.(37), B.Ö.(26) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhuş yaptırılan 10 kadın da kurtarıldı.
3'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, Ç.H., B.B. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.