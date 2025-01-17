Fidan dikmek istemişti! Canından oldu! Kayseri'de, 42 yaşındaki H.Ş., traktörüyle fidan dikmek için ormanlık alana giderken, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vuruldu. Yakınları tarafından yaralı olarak bulunan H.Ş., kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 17.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:16 facebook

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