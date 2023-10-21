Kayserispor - Rizespor maçının ardından

Kayserispor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Milli aranın ardından takımın birbirini daha iyi tanıdığını belirten Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Milli takım arası sonrasını açıkçası yeni bir başlangıç olarak görüyorduk. Çok sebepleri vardı. Sakat oyuncuların aramıza katılması, yeni oyuncuların adaptasyon sürecini milli aradan sonra yeni bir başlangıç olarak görüyorduk. O yüzden iç sahada alacağımız ilk galibiyeti çok önemli görüyorduk. Bundan dolayı en başta sahada kazanma isteğini ortaya koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum" dedi.

"İSTEKLİ BAŞLADIK"

Maçın özellikle ilk yarısında istekli oynadıklarını da söyleyen Uçar, "Çok istek ve arzu ile başladığımız bir ilk yarı oldu. İkinci yarıya da aynı istekle başladık. Penaltıya kadar net pozsiyonlara girdik. İkinci yarıdaki tek olumsuzluk rakibin golünü erken yememizdi. Bu rakibin direncini artırdı. Ama, yine de sakin kalmayı başardık. Neticesinde sondakikalarda Thiam ile bulduğumuz gol ile bu sezon 3 gol atarak kazandığımız bir maç oldu. Belki 3 gol attık ama 4-5 tane de net pozisyonlar kaçırdık. Rizespor gibi ligin en flaş ekiplerinden birinden 3 golle alınan net galibiyetten dolayı oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Bize destek olan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onların desteğine artarak ihtiyacımız var. Deplasmanlarda daha çok puan getirmemiz lazım. Hatay maçında da onların desteğini şimdiden çağrı yaparak desteklerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İLHAN PALUT: ZOR BİR DEPLASMAN OLDUĞUNU BİLİYORDUK

Kayserispor deplasmanının zor olduğunu bilerek geldiklerini ifade eden Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise "Kritik bir maçtı. Zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Rakibimizin etkili oyuncuları vardı. Buna göre hazırlandık. İyi mücadele etmemiz gerekirdi. Edemedik. Top ayağımıza geldiği zaman daha efektif kullanmamız gerekiyordu. Kullanamadık. 45 dakika özellikle ilk yarı hiç bir şey yapmadık. Dönem dönem oyuna ortak olduğumuz anlar da oldu. 2-1 sonrası ama 2 tane son derece yapmamız gereken hatalar sonrası penaltı golüyle rakip kazanınca bu maçtan puan almamız ortadan kalkmış oldu. Genel anlamda performansımız puan almaya yeterli değildi. Çalışacağız dersler alacağız ve daha iyi mücadele edeceğiz ve daha efektif olacağız bu görüntümüzü ligde deplasman galibiyetleri almak için yeterli değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Recep Uçar'ın açıklamaları

-İlhar Palut'un açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

2023-10-21 16:44:49