Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Zimmetine 1 milyon lira geçirdiği iddia edilen katibe tahliye

        KAYSERİ Adliyesi'nde bir mahkeme kalemine verilen yaklaşık 1 milyon TL teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan ve zimmet suçundan hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istenen zabıt katibi Alpaslan Teke (36), ilk duruşmada suçun 'güveni kötüye kullanma' kapsamında kaldığı gerekçesiyle suç vasfının değişmesi ihtimali ile tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zimmetine 1 milyon lira geçirdiği iddia edilen katibe tahliye
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ Adliyesi'nde bir mahkeme kalemine verilen yaklaşık 1 milyon TL teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan ve zimmet suçundan hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istenen zabıt katibi Alpaslan Teke (36), ilk duruşmada suçun 'güveni kötüye kullanma' kapsamında kaldığı gerekçesiyle suç vasfının değişmesi ihtimali ile tahliye edildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        Kayseri Barosu avukatlarından Niyazi Ünalmış, taraf olduğu dosyada UYAP üzerinden yaptığı incelemede, Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki tapu iptali ve tescil davası dosyasında teminat verdiği 250 bin TL'nin mahkemede görevli zabıt katibi Alparslan Teke'nin hesabına geçtiğini belirledi. Avukat Ünalmış'ın yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme kaleminde katibin yaptığı tüm işlemler incelemeye alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zabıt katibi Teke ise 10 Ocak'ta firar etti. Hakkında yakalama kararı bulunan zabit katibinin çalıştığı mahkeme kaleminde ise savcılık tarafından yapılan incelemede tespit edilen miktarın 1 milyon 168 bin TL olduğu, bu rakamın 370 bin TL'sinin Alparslan Teke tarafından iade edildiği iddia edildi. Ayrıca, zabıt katibi Teke'nin Avukat Ünalmış'ın teminat verdiği 250 bin TL'yi geri iade ettiği ancak Ünalmış'ın şikayetçi olduğu öğrenildi. 8 gün aranan Alparslan Teke, 19 Ocak'ta yakalandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Teke, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teke hakkında 'zimmet' suçundan dava açıldı, hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

        DAVA BAŞLADI

        Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Alpaslan Teke ile şikayetçi Avukat Niyazi Ünalmış ve bazı şikayetçi taraflar hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Teke, “Zimmet suçunu kabul etmiyorum. Bu durum ‘güveni kötüye kullanma’ suçudur. Avukatların bir zararı yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

        TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme heyeti sanık katip Teke’nin suç vasfının ‘güveni kötüye kullanma’ kapsamında kalabileceği gerekçesiyle cezaevinde kaldığı süre de dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Öte yandan katip Teke, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma kapsamında hazırlanan ek iddianamede ise ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı delillerini aklama’ suçundan da 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir başka mahkemede önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu
        Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu
        20,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        20,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı
        Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Kayseri'de kapısı açık ve çalışır vaziyetteki kargo aracını çalan zanlı tut...
        Kayseri'de kapısı açık ve çalışır vaziyetteki kargo aracını çalan zanlı tut...