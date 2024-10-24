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        Ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

        KAYSERİ'de düzenlenen operasyonda şüpheli F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:40
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        Ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
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        KAYSERİ’de düzenlenen operasyonda şüpheli F.M., ayakkabı tabanına sakladığı uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.M.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’nde kaldığı otele operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabı tabanına gizlenmiş 1 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ekiplerin Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesindeki bir adreste gerçekleştirdiği bir diğer uyuşturucu operasyonunda ise, M.G. yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 260 gram kubar esrar ele geçirildi. M.G., ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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