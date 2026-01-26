Kayseri'de bakımını yaptığı otobüsün altında kalan tamirci öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan tamirci hayatını kaybetti.



Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'ndeki bir rot balans servisinde çalışan Cihan Altıntaş'ın (31), üzerine bakımını yaptığı yolcu otobüsü düştü.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Kazada ağır yaralanan Altıntaş sıkıştığı yerden çıkarılarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Altıntaş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



