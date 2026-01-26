Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de bakımını yaptığı otobüsün altında kalan tamirci öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 21:27 Güncelleme: 26.01.2026 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bakımını yaptığı otobüsün altında kalan tamirci öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

        Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'ndeki bir rot balans servisinde çalışan Cihan Altıntaş'ın (31), üzerine bakımını yaptığı yolcu otobüsü düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Kazada ağır yaralanan Altıntaş sıkıştığı yerden çıkarılarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Altıntaş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de pastırma satışlarında kış turizmi etkisi
        Kayseri'de pastırma satışlarında kış turizmi etkisi
        Büyükşehir Belediyesinden üniversitede öğrencisi olan 2 bin 697 aileye madd...
        Büyükşehir Belediyesinden üniversitede öğrencisi olan 2 bin 697 aileye madd...
        ERÜ Hastaneleri'nde yenileme çalışmaları devam ediyor
        ERÜ Hastaneleri'nde yenileme çalışmaları devam ediyor
        İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu yapıldı
        İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu yapıldı
        Kayseri'de 22 milyon TL'lik destek ödemeleri öğrencilerin hesaplarına aktar...
        Kayseri'de 22 milyon TL'lik destek ödemeleri öğrencilerin hesaplarına aktar...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Çarşı Melikgazi" projesini...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Çarşı Melikgazi" projesini...