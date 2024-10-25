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        Eki Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu son yolculuğuna uğurlandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİEski Milli Savunma Bakanı ve 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:25
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        Eki Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu son yolculuğuna uğurlandı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi, Kayseri Valiliği'nde düzenlenen törenin ardından İncesu ilçesine getirildi. Kara Mustafa Paşa Cami'sinde kılınan cenaze namazına, Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Çakmakoğlu'nun yakınları katıldı. Sabahattin Çakmakoğlu, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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