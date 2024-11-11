Polislerle bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının öldürülmesinde 3 polise 'meşru müdafaadan' beraat

KAYSERİ'de sağlık ekiplerinin çağrısıyla olay yerine gelen 3 polis memuru ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar bozukluk hastası İsmail Tatar'ı (38) tabancayla etkisiz hale getiren polis memurları Ahmet T., Cengizhan Ç. ve Kadir Ç.'nin 'Kasten öldürme' suçundan tutuksuz yargılandıkları davada 'meşru müdafaa' hükümleri kapsamında beraatlerine karar verildi.

Olay, 19 Kasım 2022'de saat 22.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Bipolar bozukluğu hastası İsmail Tatar, sinir krizi geçirince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Gelen sağlık ekipleri de Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi. Bölgeye polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Kolluk kuvvetlerinin yardım çabası sırasında Tatar, eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D.'yi yaraladı. Tatar, polisler tarafından tabancayla vurulup, etkisiz hale getirildi. Tatar ile diğer yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Tatar, hastanede hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre; Tatar'ın bel altından birden fazla kurşunla vurulduğu belirlendi. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İKİ YIL SÜREN SORUŞTURMA TAMAMLANDI Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. İki yıl süren soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Olayı meşru müdafaa kapsamında değerlendiren savcı, hazırladığı iddianamede, tutuksuz polis memurları Ahmet T., Cengizhan Ç. ve Kadir Ç. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açtı. KARAR VERİLDİ Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuksuz yargılanan polis memurlarından Ahmet T. ile Cengizhan Ç. hazır bulunurken, Kadir Ç. ile ölen Tatar'ın yakınları katılmadı, avukatları ise salonda yerlerini aldı. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, Tatar'ı etkisiz hale getirmek için ateş ettiklerini, öldürme amaçları olmadığını söyleyip, beraatlerini istedi.