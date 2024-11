Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından

FENERBAHÇE,Süper Lig'in 13’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 6-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Öncelikle üzgünüz. Ben çok üzgünüm. Maçtan önceki planımız şuydu; Koşan oyuncularla, baskılı oyuncularla maça başlamaktı. Ön alan baskısıyla da rakibi kendi yarı sahasından çıkarmadan pozisyonlara girmekti. Ama maalesef sadece biz değil, bana göre tüm Türkiye ilk penaltının penaltı olmadığını gördü. Ne kadar itiraz etsek de bizim itirazlarımıza ve herkesin görmesine rağmen bir tek Direnç hoca ve VAR ekibi bunu görmedi. Şimdi kelimelerimi seçerek konuşuyorum. Çünkü birilerini kırmak istemiyorum. Gücümüz belli. Ama bir şeye inanmıştık. İnandığımız şey Fenerbahçe'yi yenebilirdik. Maçın başından sonuna kadar da yenmek için sahaya çıktık. Ama düşünün zaten kaliteli ayakları olan, güçlü bir kadrosu olan Fenerbahçe'ye karşı beşinci dakikada haksız yere penaltıyla mağlup duruma düşüyorsunuz. Sonrasında 3 tane orta saha oyuncunuzun ikisine en çabuk hareketle faul olmayan, faul olsa bile sarı kart olmayan pozisyonlarda birer tane sarı kart gösteriliyor. Bu da orta sahamızın direncinin düşmesine sebep oldu. Üçüncü gol benim şahsi düşünceme göre ofsayt. Bunu tabii herkes değerlendirir ayrı bir şey. Sonuçta Dimitri'nin bir pozisyonu var. Herkes görüyor. Madem ilk pozisyonda Fenerbahçe'ye penaltı çalınıyor, o pozisyonda da bize penaltı çalınmalıydı. Bunu da görmüş olması lazımdı” ifadelerini kullandı.

Takımın aldığı farklı galibiyeti değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, “Ben her gün Türk futboluna adapte olmaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Bugün maça çok iyi bir şekilde başladık. Çok güçlü bir başlangıç yaptık. Aslında devreden maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu ama bitiremedik. İkinci yarıda maç 3-2’ye geldi ve 3-2’ye geldikten sonra maç tekrar ortada oldu. Bu takımla ilgili benim hoşuma gitmeyen bir şeydi. 90 dakika boyunca daha istikrarlı ve konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü maç 3-0’a kadar kolay bir maçtı. Ama 3-2’ye gelene kadarki periyotta sadece durduk. Performansımız durakladı. 3-2 olduktan sonra tabii ki o korkuyu hissedince tekrardan oyuncular odaklanmaya ve motive olmaya başladılar. Bugün 6 oldu ama 7 ve 8’de olabilirdi. Oyuncularımdan istemediğim şey bu. Maç kolayken maçı bitirmeyi ve öldürmeyi başarmaları gerekiyor. Öyle yapmamız gerekiyor. Çok zor maçlar oynayacağız. Maç kolay bir durumdayken, 3-0 gibi bir durumdayken, 4’ü, 5’i, 6’yı atmamız gerekiyor. Maçın 3-2’ye gelmemesi gerekiyor. Bugüne dair sevmediğim tek şey bu ama topla gerçekten çok yüksek kalitede bir oyun sergiledik. 6 attık ama 8,9 ya da 10 da olabilirdi, mutluyum” diye konuştu.

‘HAYALİMDEKİ TAKIM BU DEĞİL’

Hayalindeki Fenerbahçe’nin bu olmadığını da söyleyen Mourinho, “Hayalimdeki takım olması için bugünkü maçın 8-0 sonuçlanmış olması gerekiyordu. 6-2 değil. Hayalimdeki takım 3-0’dan maçı 3-2’ye getirmez. Dolayısıyla hayal ettiğimden uzaktayız diyebilirim. Ama şu anlamda hayal ettiğim bir takıma sahibim. Takımdaki herkes hazır. Oynamayan oyuncular da, çok az şans bulan oyuncular da hazır. Herkes çok iyi ve sıkı çalışıyor. Bu bizim için aslında takımımızın bir davranış biçimi diyebilirim. Her gün çok iyi çalışıyoruz. Oğuz Aydın da bugün öyle bir oynadı ki sanki her maç oynuyormuş gibi. Aynı şekilde Samet için de geçerli. O da sanki her maç oynuyormuş gibi performans sergiliyor. Dolayısıyla takım olarak bizim açımızdan güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir grubumuz var” dedi.