Kayseri'de alacak tartışmasında arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis

KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Hasan Kısa'yı (59) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim Türkan (56), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Haziran'da sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi İbrahim Türkan ve Hasan Kısa arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Türkan, yanındaki bıçakla Kısa'yı yaraladı. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kısa, kurtarılamadı. Kavgada yaralanan şüpheli Türkan ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.