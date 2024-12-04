Kayseri'de alacak tartışmasında arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis
KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Hasan Kısa'yı (59) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim Türkan (56), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Hasan Kısa'yı (59) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim Türkan (56), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 10 Haziran'da sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi İbrahim Türkan ve Hasan Kısa arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Türkan, yanındaki bıçakla Kısa'yı yaraladı. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kısa, kurtarılamadı. Kavgada yaralanan şüpheli Türkan ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Türkan hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık İbrahim Türkan hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Türkan, inşaatta çalıştığı parayı alamadığı için Kısa ile aralarında husumet bulunduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Türkan'ı, 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırdı ardından ilk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığının belirlenememesi nedeniyle cezasını 15 yıla düşürdü.
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