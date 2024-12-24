Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Duruşma sırasında hakim ile tartışan sanığa 4 gün disiplin hapsi cezası

        KAYSERİ'de duruşma sırasında mahkeme hakimiyle tartışıp, mübaşire de tepki gösteren Ahmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duruşma sırasında hakim ile tartışan sanığa 4 gün disiplin hapsi cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de duruşma sırasında mahkeme hakimiyle tartışıp, mübaşire de tepki gösteren Ahmet K. (25), 4 gün disiplin hapsi cezasına çarptırıldı.

        Olay, Kayseri 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. Mahkemede 'Kasten yaralama' suçundan görülen davanın sanığı olan Ahmet K., duruşma sırasında savunma yaparken müşteki tarafa doğru 'Ben seni dinledim. Sen de ben konuşurken beni dinleyeceksin. Böyle konuşursan seninle dışarıda görüşürüz' dedi. Hakim bu sırada sanığı duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Ahmet K.’yi uyardı. Ahmet K. bu kez de hakime, 'Siz de doğru düzgün yönetin. O zaman siz uyarın. Hakkımızı gasbediyorsunuz. Söylediğimi yapacaksınız. Müştekiyi uyaracaksınız. Ben size göre mi hareket edeceğim' dedi. Ahmet K. uyarıları dinlemeyince duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle adliyede görevli polislere haber verildi. Bu sırada mahkeme mübaşirinin dışarı çıkarmak istediği Ahmet K. ile mübaşir arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet K., mahkeme hakimi tarafından 4 gün disiplin hapis cezasına çarptırıldı. Polis noktasındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ahmet K., Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        DİSİPLİN HAPSİ NEDİR?

        Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 203'üncü maddesine göre, duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hakim tarafından sağlanır. Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder. Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hakim veya mahkeme tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhal 4 güne kadar disiplin hapsine konulabilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        KAYSO'nun aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        KAYSO'nun aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri'de yaşlı adam sokakta ölü bulundu
        Kayseri'de yaşlı adam sokakta ölü bulundu
        Parktaki cinayetin sanığı: Darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesin...
        Parktaki cinayetin sanığı: Darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesin...
        Kayseri'de "Doğanın Sanata Dönüşümü Su Kabağı Sanat Sergisi" açıldı
        Kayseri'de "Doğanın Sanata Dönüşümü Su Kabağı Sanat Sergisi" açıldı
        Mehmet Akif Ersoy Kayseri'de anıldı
        Mehmet Akif Ersoy Kayseri'de anıldı
        Kocasinan Belediyesi gıdaları sağlık şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyo...
        Kocasinan Belediyesi gıdaları sağlık şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyo...