Melikgazi Kayseri Basketbol - Galatasaray: 91 - 92
SALON:Kadir Has HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina KocabaşMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 25, Doğa 4, Gonca 5, Meltem, Şuğranur 17, Powers 14, Diallo 12, Fall 14 GALATASARAY: Sude, Gökşen 7, Ayşegül, Ayşe 3, Holingsvorth 9, Meltem 8,Zandalasini 14, Li 13, Fraser 10, Vanloo 281'İNCİ PERİYOT: 25 - 22DEVRE: 42 - 383'ÜNCÜ PERİYOT: 61 – 695 FAUL: Powers – 38.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 25, Doğa 4, Gonca 5, Meltem, Şuğranur 17, Powers 14, Diallo 12, Fall 14
GALATASARAY: Sude, Gökşen 7, Ayşegül, Ayşe 3, Holingsvorth 9, Meltem 8,Zandalasini 14, Li 13, Fraser 10, Vanloo 28
1'İNCİ PERİYOT: 25 - 22
DEVRE: 42 - 38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61 – 69
5 FAUL: Powers – 38.53 (Melikgazi Kayseri Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 91 – 92’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 28 sayı ile Galatasaray’dan Julie Vanloo oldu.
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