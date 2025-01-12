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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Galatasaray: 91 - 92

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina KocabaşMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 25, Doğa 4, Gonca 5, Meltem, Şuğranur 17, Powers 14, Diallo 12, Fall 14 GALATASARAY: Sude, Gökşen 7, Ayşegül, Ayşe 3, Holingsvorth 9, Meltem 8,Zandalasini 14, Li 13, Fraser 10, Vanloo 281'İNCİ PERİYOT: 25 - 22DEVRE: 42 - 383'ÜNCÜ PERİYOT: 61 – 695 FAUL: Powers – 38.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:30
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Galatasaray: 91 - 92
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 25, Doğa 4, Gonca 5, Meltem, Şuğranur 17, Powers 14, Diallo 12, Fall 14

        GALATASARAY: Sude, Gökşen 7, Ayşegül, Ayşe 3, Holingsvorth 9, Meltem 8,Zandalasini 14, Li 13, Fraser 10, Vanloo 28

        1'İNCİ PERİYOT: 25 - 22

        DEVRE: 42 - 38

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 61 – 69

        5 FAUL: Powers – 38.53 (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 91 – 92’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 28 sayı ile Galatasaray’dan Julie Vanloo oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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