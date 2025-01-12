Melikgazi Kayseri Basketbol - Galatasaray: 91 - 92

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 91 – 92’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 28 sayı ile Galatasaray’dan Julie Vanloo oldu.

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